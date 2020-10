Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La succession de Caleta-Car préparée en coulisses par Longoria ?

Publié le 4 octobre 2020 à 11h15 par La rédaction

A moins de deux jours de la fin du mercato estival, l’OM pourrait perdre l’une des clés de sa défense, en la personne de Duje Caleta-Car. Pablo Longoria aurait toutefois déjà son successeur en tête.

La grosse vente à laquelle l’OM se prépare depuis plusieurs semaines pourrait ne pas être celle que l’on attendait le plus. Alors que les départs de Florian Thauvin et Maxime Lopez, en fin de contrat en 2021, ou Morgan Sanson, auteur d’une saison solide, semblaient les plus probables, c’est finalement Duje Caleta-Car qui pourrait quitter l’Olympique de Marseille d’ici la fin du mercato, lundi soir. Deux ans après son arrivée en provenance du Red Bull Salzburg contre 19M€, l’international croate aurait tapé dans l’oeil de West Ham United. En cas de départ de Caleta-Car, Pablo Longoria pourrait toutefois rapidement réagir puisqu'il aurait déjà trouvé son successeur. Celui-ci évolue déjà en Ligue 1 et connaît bien Marseille.

Mohamed Simakan dans le viseur de l’OM ?