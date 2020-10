Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas voit une opération à 23M€ capoter !

Publié le 3 octobre 2020 à 23h30 par A.D.

L'OM et West Ham auraient trouvé un accord à hauteur de 23M€ pour le transfert de Duje Caleta-Car. Toutefois, le défenseur croate, qui voudrait rester dans le club phocéen, aurait fait capoter l'opération.

Transféré de Salzbourg à l'OM à l'été 2018, Duje Caleta-Car aurait tapé dans l'œil de la direction de West Ham. Pour renforcer leur défense, les Hammers voudraient miser sur l'international croate et le recruter avant la fin du mercato estival. Comme l'a indiqué The Sun dernièrement, le club emmené par David Moyes serait prêt à offrir environ 27,5M€ pour convaincre l'OM de lui céder Duje Caleta-Car d'ici lundi. Mais il semblerait que Pablo Longoria, « Heat of Football » marseillais, n'en demande pas autant pour son défenseur central de 24 ans.

Caleta-Car aurait refusé de partir à West Ham