Mercato - PSG : Deux priorités claires pour Leonardo en cette fin de mercato ?

Publié le 3 octobre 2020

Pour renforcer l’attaque du Paris Saint-Germain, Leonardo réduit le nombre de ses pistes... à deux !

On voit mal le Paris Saint-Germain faire toute une saison et plusieurs compétitions parallèles, avec Mauro Icardi en seul véritable attaquant de pointe. Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting sont partis, mais n’ont toujours pas été remplacés. AS a évoqué la piste Diego Costa, mais ce samedi Diego Simeone a scellé l’avenir de son attaquant. « J’ai parlé avec Diego avant le début de la saison de Liga. Il sait exactement ce que j’attends de lui, ce que je veux et ce que nous avons en tête » a expliqué le coach de l’Atlético de Madrid. Ainsi, Leonardo aurait désormais deux pistes pour cette fin de mercato...

Milik et Kean, les coups de dernière minute de Leonardo ?