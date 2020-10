Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste de Leonardo pose ses conditions !

Publié le 3 octobre 2020 à 23h15 par Th.B.

Dans le viseur de Leonardo, Boubakary Soumaré (21 ans) ne fermerait pas la porte à un transfert, à condition que le PSG ou le club intéressé par ses services n’accepte une de ses conditions.

C’est un secret de polichinelle certes, mais le PSG est bel et bien à la recherche d’un milieu de terrain d’ici la fin du mercato. En attestent la multitude de pistes enclenchées dans ce secteur de jeu depuis le début de la fenêtre des transferts et même avant. L’option Boubakary Soumaré serait prise en considération. La pépite du LOSC ne semblerait pas figurer tout en haut de la short-list de Leonardo, et réciproquement du point de vue du joueur. Un départ en Serie A se dessinerait dans ces ultimes, mais à une condition.

Soumaré ouvert à un transfert que si un prêt au LOSC est convenu