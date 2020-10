Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Diego Simeone prévient Leonardo pour Diego Costa !

Publié le 3 octobre 2020 à 21h15 par Th.B.

Piste enclenchée en cette toute fin de mercato par le PSG, Diego Costa pourrait quitter l’Atletico de Madrid. Cependant, l’entraîneur du club rojiblanco a un plan bien précis pour son attaquant.

Et si Diego Costa venait combler le vide laissé par le départ d’Edinson Cavani ? Ces derniers jours, AS a publié cette information. Néanmoins, ses émoluments pourraient compromettre cette opération. En l’état, au même titre qu’Arkadiusz Milik, le buteur de l’Atletico de Madrid serait une option d’autant plus que Luis Suarez a débarqué en provenance du FC Barcelone. Néanmoins, Diego Simeone l’a assuré, un plan bien précis a été mis en place en interne.

« Nous allons suivre le plan dont j’ai parlé avec eux individuellement »