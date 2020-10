Foot - Mercato

Mercato : Real Madrid, PSG, Juve... Un incroyable plan monté autour de Camavinga ?

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Edouardo Camavinga intéresse le Paris Saint-Germain et le Real Madrid... mais également un autre cador européen !

C’est LA révélation de la dernière saison de Ligue 1. A seulement 17 ans, Eduardo Camavinga a impressionné tout le monde et a d’ailleurs rapidement gravit les échelons, passant de ses débuts au Stade Rennais à l’équipe de France. Son explosion, n’a forcément pas manqué de faire parler et a attiré l’attention de plusieurs clubs. C’est le cas du Paris Saint-Germain, qui après Kylian Mbappé souhaiterait s’attacher les services du nouveau prodige du football français. Mais il va falloir faire face à la forte concurrence du Real Madrid ! La presse espagnole assure que Camavinga serait la grande priorité de Zinedine Zidane à Madrid, au même niveau que Mbappé. Les Merengue prépareraient d’ailleurs un incroyable mercato estival 2021 selon AS , avec les deux jeunes français dans le viseur.

Zidane rêve de Camavinga

Le Real Madrid semble déjà avoir posé les bases, pour un éventuel transfert d’Eduardo Camavinga. D’après les informations de AS , le milieu du Stade Rennais serait d’ailleurs déjà Madrilène, sans la crise du COVID 19 ! Ainsi Juni Calafat, chef des scouts du Real Madrid, aurait commencé à nouer des contacts avec l’entourage de Camavinga et surtout son agent, Moussa Sissoko. « Nous sommes toujours intéressés, mais d'autres équipes de premier niveau ont également frappé à la porte » aurait confié l’agent de Camavinga, selon AS . Des agissements discrets, qui semblent faire des émules, puisqu’un autre club européen aurait commencé à tisser sa toile autour de Camavinga !

