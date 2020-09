Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Camavinga justifie un choix fort pour son avenir !

Publié le 13 septembre 2020 à 22h45 par La rédaction

Longtemps courtisé par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, Eduardo Camavinga a pris la décision de rester au Stade Rennais. Une décision mûrement réfléchie pour le nouvel international français.

Cela ne fait désormais plus aucun doute, le feuilleton Eduardo Camavinga est reporté à la saison prochaine ! Malgré des intérêts prononcés du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, la pépite du Stade Rennais a pris la décision de continuer l’aventure avec son club formateur, au moins pour cette année, car les deux prétendants de renom compteraient bien revenir à la charge dès le prochain mercato. Celui qui vient de fêter sa première sélection avec l’équipe de France face à la Croatie (4-2) découvrira donc la Ligue des Champions avec le Stade Rennais.

Une progression logique