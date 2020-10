Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bientôt fixé pour cette piste surprenante ?

Publié le 2 octobre 2020 à 22h45 par A.C.

Leonardo aurait contacté Everton pour se renseigner au sujet de Moise Kean. Ce dernier, semble pourtant tout proche d’un retour en Italie...

La fin du mercato approche à grands pas et Leonardo multiplie les pistes. Plusieurs postes sont visés, comme celui d’attaquant de pointe et ces derniers jours, plusieurs noms ont fait surface. AS évoque un intérêt prononcé du Paris Saint-Germain pour Diego Costa de l’Atlético de Madrid, tandis que Il Corriere dello Sport parle plutôt d’Arkadiusz Milik, en fin de contrat avec le Napoli. Mais le quotidien italien a également révélé que le PSG aurait récemment approché Everton, pour se renseigner au sujet de Moise Kean.

Everton plus qu’ouvert à un départ de Kean, mais la Juve...