Mercato - PSG : Leonardo a tenté un énorme coup inattendu en Serie A !

En quête de renforts d'ici lundi soir, Leonardo continue de prospecter sur le marché et aurait notamment pris des renseignements au sujet de Christian Eriksen.

Le money time du mercato s'annonce brûlant au Paris Saint-Germain. Et pour cause, Thomas Tuchel n'a pas manqué d'afficher son mécontentement face à la situation actuelle. Jusqu'ici, les options d'achat de Mauro Icardi et Sergio Rico ont été levées tandis qu'Alessandro Florenzi est arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat et Alexandre Letellier a débarqué libre. Bien trop insuffisant pour l'entraîneur du PSG qui attend au moins trois renforts d'ici lundi soir, notamment au milieu de terrain. La piste menant à Dele Alli semble s'être évanouie, Tottenham ayant refusé un offre basée sur un prêt payant de 1,5M€. Mais Leonardo a une autre idée.

En effet, selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, le PSG a fait part de son intérêt pour Christian Eriksen. Arrivé en janvier dernier en provenance de Tottanham, l'international danois peine à s'imposer à l'Inter Milan où ses prestations posent questions. Titulaire contre la Fiorentina, le meneur de jeu a du se contenter de neuf petites minutes de jeu contre Benevento rencontre durant laquelle Antonio Conte lui avait préféré Stefano Sensi. Conscient de la situation délicate de Christian Eriksen, Leonardo aurait donc contacté son agent afin de prendre des renseignements au sujet d'un éventuel transfert. Mais l'Inter Milan n'envisagerait pas de laisser filer son international danois. Reste désormais à savoir si le PSG tentera d'insister dans ce dossier où si Leonardo a déjà lâché l'affaire.

