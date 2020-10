Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros coup de Leonardo, ça ne devrait pas être lui...

Publié le 2 octobre 2020 à 19h30 par A.C.

Les options de Leonardo et du Paris Saint-Germain se réduisent, en cette fin de mercato.

Le retour de Leonardo au Paris Saint-Germain a suscité énormément d’espoirs. L’Italo-brésilien devait en effet être l’homme à la main de fer, capable de contrôler le vestiaire, tout en utilisant son incroyable réseaux pour le recrutement. Sauf que voilà, l’impact de Leonardo ne semble pas vraiment ressembler à ce que l’on s’attendait. RMC Sport a en effet assuré que la relation entre le directeur sportif du PSG et l’effectif, se serait détérioré après les huitièmes de finale de Ligue des Champions, face au Borussia Dortmund. En ce qui concerne le mercato, là encore le bilan n’est pas des meilleurs. Il reste encore plusieurs dossiers non réglés au Paris Saint-Germain et le mercato va bientôt fermer ses portes. La situation pourrait d'ailleurs devenir problématique en ce qui concerne le milieu de terrain, l’un des secteurs les moins fournis du PSG. Nous vous avons révélé que Leonardo poussait notamment pour Tiémoué Bakayoko, mais là encore, les choses ne devraient pas se passer comme prévu.

Leonardo sur le point de perdre Bakayoko ?

L’international français semblait en effet être le gros coup de Leonardo, en cette fin de mercato. Frank Lampard ne compte toujours pas sur lui et donc Tiémoué Bakayoko cherche un club où rebondir. Toutefois, ce dossier a pris du plomb dans l’aile ces dernières heures. RMC Sport a en effet laissé entendre que le milieu de Chelsea s’éloignerait inexorablement du Paris Saint-Germain. Cela est peut-être lié à l’entrée en jeu de Nasser Al-Khelaïfi, qui selon L’Équipe aurait pris en main le dossier Houssem Aouar, milieu de l'Olympique Lyonnais également courtisé par Arsenal et la Juventus.

L’Atlético, Valence, le Napoli et le Milan AC prêts à griller la politesse au PSG