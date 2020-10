Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux nouveaux prétendants inattendus pour Bakayoko ?

Publié le 2 octobre 2020 à 16h45 par La rédaction

Convoité par le PSG, la concurrence se multiplie sur le dossier Tiémoué Bakayoko. Après l'Hertha Berlin et Naples, deux clubs de Liga s'intéresseraient à l'international français.

Dans l'optique de se renforcer avant la fin du mercato, Leonardo s'active sur plusieurs pistes. En défense et au milieu, les dossiers chauds se négocient avec Chelsea. Si pour Antonio Rüdiger l'affaire se complique, la tendance est en passe de devenir la même pour Tiémoué Bakayoko. Alors que l'international français ne fait pas l'unanimité au PSG comme le 10 Sport l'a révélé, les clubs sont de plus en plus nombreux à faire part de leur intérêt.

Bakayoko plairait à l'Atletico et à Valence