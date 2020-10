Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a réalisé un joli coup pour son nouvel attaquant !

Publié le 4 octobre 2020 à 17h45 par H.G.

Alors que le PSG serait sur le point d’accueillir Moise Kean dans le cadre d’un prêt, il se pourrait que l’attaquant italien ne passe pas qu’une seule saison à Paris.

Le mercato du PSG est en train de connaitre un énorme coup d’accélérateur ce dimanche. Et pour cause, alors que le milieu de terrain et l’attaque sont deux chantiers prioritaires de Leonardo, l’Italo-brésilien aurait bouclé deux arrivées ce dimanche. Concernant l’entrejeu, RMC Sport a annoncé que le club de la capitale enregistrera très prochainement l’arrivée de Danilo Pereira en prêt en provenance du FC Porto. Son prêt couterait 4M€ au PSG et serait assorti d’une option d’achat fixée à 16 M€ d'après Sky Sport . Quant à l’attaque, Téléfoot la Chaine et RMC Sport ont tour à tour annoncé que les champions en titre de Ligue 1 seraient sur le point d’accueillir Moise Kean dans le cadre d’un prêt d’un an en provenance d’Everton.

Il y aurait bien une option d’achat dans le prêt de Moise Kean !