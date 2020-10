Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé dans l’impasse pour son avenir ?

Publié le 4 octobre 2020 à 10h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé comme possiblement sur le départ du FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’aurait pas encore vu Manchester United passer à l’action de manière concrète pour le recruter.

Arrivé au FC Barcelone à l’été 2017, Ousmane Dembélé pourrait être en train de vivre ses dernières heures en tant que joueur du Barça. En effet, l’international français n’est jamais parvenu à s’imposer durablement en trois ans en Catalogne, la faute à de trop nombreuses blessures. Ainsi, l’ancien joueur du Borussia Dortmund serait maintenant prêt à s’en aller et Manchester United serait prêt à l’accueillir afin de renforcer son attaque. Seulement voilà, Ousmane Dembélé ne s’avérerait pas être la priorité des Red Devils , qui n’auraient même pas encore avancé dans le dossier.

Manchester United ne ferait que songer à un prêt !