Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Mbappé, Pogba… L’avenir de Dembélé tout tracé ?

Publié le 4 octobre 2020 à 6h30 par Th.B.

Sentant qu’il est temps de passer à autre chose, Ousmane Dembélé aurait pris les choses en main pour son avenir qui pourrait s’écrire à Manchester United. Du côté du FC Barcelone, on ne ferme pas la porte à son départ.

Après trois saisons passées au FC Barcelone au cours desquelles sont à noter plus de bas que de hauts, Ousmane Dembélé serait désormais enclin à quitter le Barça . D’ailleurs, le champion du monde tricolore aurait contacté Paul Pogba afin de récolter des informations sur le mode de vie et l’environnement à Manchester United. En parallèle, Dembélé aurait joint Kylian Mbappé pour lui faire savoir qu’ils pourraient se confronter lors de la double confrontation en phase de poules de Ligue des champs entre Manchester United et le PSG. Entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman a clairement fait savoir qu’Ansu Fati était devant lui dans la hiérarchie en ne fermant pas la porte à son potentiel départ du club blaugrana.

« Mais je n'ai pas parlé de son avenir avec lui »