Mercato - ASSE : Ce constat accablant sur la vente de Wesley Fofana...

Publié le 4 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

Romain Molina a réagi à la vente de Wesley Fofana, soulignant qu'au sein de la direction de l'ASSE, ce départ a été vécu comme un soulagement.

« Wesley, je m'opposais à ce qu'il parte, car je considérais qu'il n'était pas prêt, et qu'il était très important pour nous. Il aurait été difficile à remplacer. Le départ de Wesley va permettre de pérenniser le club et de ne pas engager d'autres dépenses. Il y a une politique précédente au club qui a impacté le fonctionnement économique de notre club, pour son futur à court et moyen terme, il faut suivre le projet mis en place depuis octobre . » Conscient de la situation économique de l'ASSE, Claude Puel a reconnu que les Verts ne pouvaient pas s'opposer plus longtemps à la vente de Wesley Fofana qui a rejoint Leicester pour 40M€, bonus compris. Mais selon Romain Molina, la direction de l'ASSE est ravie de la vente de son jeune défenseur.

«Ils sont très contents de vendre Fofana mais chut...»