Mercato - PSG : Rudiger aurait choisi sa prochaine destination !

Publié le 5 octobre 2020 à 13h15 par A.D.

Pour remplacer numériquement Thiago Silva, Leonardo et le PSG songeraient à recruter Antonio Rudiger avant la fin du mercato estival. Alors qu'il serait également sur les traces du défenseur allemand, le Milan AC serait en contact permanent avec Chelsea et tenterait de lui faire baisser ses exigences. De son côté, Antonio Rudiger aurait déjà donné son aval pour rejoindre les Rossoneri.

En fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva s'est engagé en faveur de Chelsea. Pour combler le départ de l'international brésilien, Leonardo aurait coché plusieurs noms, et notamment celui d'Antonio Rudiger. Toutefois, le directeur sportif du PSG aurait un adversaire de taille sur ce dossier : le Milan AC. Et comme indiqué par la presse italienne, le club emmené par Stefano Pioli aurait le feu vert d'Antonio Rudiger et tenterait le tout pour le tout pour rafler la mise ce lundi.

Antonio Rudiger aurait donné son feu vert au Milan AC