Mercato - PSG : Leonardo reste à l'affût pour ce défenseur de Premier League !

Publié le 5 octobre 2020 à 7h45 par H.K.

Sur les traces d’un nouveau défenseur afin de renforcer l’arrière-garde du PSG, Leonardo s’intéresserait à Antonio Rüdiger, tombé en disgrâce à Chelsea. Et malgré la concurrence dans ce dossier, le Brésilien resterait à l’affût…

Leonardo va devoir s’activer pour retrouver un défenseur central. Après les départs de Thiago Silva et Tanguy Kouassi, le directeur sportif du PSG n’a pas réussi à trouver de successeur à l’international brésilien pour renforcer l’arrière-garde parisienne. Cependant, Leonardo aurait activé quelques pistes de dernière minute, et notamment celle menant à Antonio Rüdiger. Si plusieurs clubs semblent être en concurrence dans ce dossier, le directeur sportif parisien serait plus que jamais à l’affût dans ce dossier…

L’AC Milan pousse, le PSG en embuscade ?