Mercato - Barcelone : Juninho fait une annonce fracassante sur Memphis Depay !

Publié le 5 octobre 2020 à 8h30 par A.D.

En ce dernier jour de mercato estival, Memphis Depay aurait de fortes chances de quitter l'OL et rejoindre le FC Barcelone. C'est en tous les cas ce qu'a reconnu Juninho, le directeur sportif des Gones.

Partira, ne partira ? Memphis Depay serait toujours dans le flou total quant à son avenir. Alors que Luis Suarez a rejoint l'Atlético cet été, le capitaine et numéro 10 de l'OL pourrait venir pallier son départ au FC Barcelone. Dans cette optique, Rudi Garcia n'a pas titularisé Memphis Depay face à l'OM ce dimanche soir. « J’ai choisi en fonction de l’état de forme et en fonction de ce qu’il peut encore se passer demain. Je dois faire confiance à ceux qui sont sûrs d’être là et c’est le cas de Houssem Aouar par exemple. Je suis très heureux de pouvoir compter sur lui. Si il peut se passer quelque chose avec Memphis Depay lundi ? Ça veut dire que j’ai un peu l’habitude et que le mercato ne ferme pas ce soir, mais demain à minuit, donc on verra mardi matin » , a expliqué le coach de l'OL au micro de la chaine Téléfoot . Interrogé après l'Olympico (OL 1-1 OM), Juninho s'est prononcé à son tour sur le dossier Memphis Depay. Et comme l'a confirmé le directeur sportif des Gones , l'international néerlandais pourrait s'envoler vers Barcelone lors du dernier jour du marché.

«Peut-être que demain, il partira au Barça mais il n'y a rien de sûr»