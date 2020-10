Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès valide les dernières recrues de Leonardo !

Publié le 5 octobre 2020 à 7h15 par H.K.

Très actif dans ces derniers jours du mercato, Leonardo s’apprête à boucler l'arrivée de Danilo Pereira, après avoir officiellement fait signer Moise Kean au PSG. Des recrues totalement validées par Pierre Ménès, qui affirme que ces recrutements sont « malins » …

Leonardo passe à la vitesse supérieure sur le marché des transferts. Alors que les tensions semblent toujours plus grandes entre le Brésilien et Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG est désormais prêt à accélérer dans ce mercato, et un joueur serait en passe de rejoindre le club : Danilo Pereira, en provenance de Porto, alors que Moise Kean, attaquant d'Everton, a déjà officiellement été annoncé par le club parisien. Des arrivées que Pierre Ménès semble totalement valider…

« L’arrivée de Keane au PSG est une excellente nouvelle »