Mercato - PSG : Avec lui, Leonardo ne s’est pas trompé !

Publié le 5 octobre 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors que l’arrivée en prêt de Danilo Pereira semble désormais imminente au PSG, Leonardo aurait frappé un grand coup avec l’international portugais qui a beaucoup fait parler de lui à Porto et en Liga NOS.

Leonardo tiendrait la sentinelle tant recherchée par le PSG ces dernières années. En 2018, Thiago Motta a quitté le club de la capitale en laissant la direction dans l’embarras, ne pouvant plus compter sur une pointe basse au milieu de terrain. Malgré les arrivées de Leandro Paredes, d’Ander Herrera ou encore d’Idrissa Gueye, aucun d’entre eux ne pouvait mener à bien cette tâche. Mais pour ces observateurs, Danilo Pereira, dont l’arrivée se précise les heures passant au PSG, devrait faire l’affaire.

Danilo Pereira fait l’unanimité au Portugal