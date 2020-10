Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a réservé de grosses surprises pour la fin du mercato !

Publié le 5 octobre 2020 à 3h45 par A.M.

A quelques heures de la fermeture du mercato, Leonardo a décidé de passer à la vitesse supérieure et boucle l'arrivée de deux renforts en urgence.

« On cherche des opportunités, c'est la vérité. Le poste, cela peut changer : j'en prends un, j'en prends un autre, cela devient quelque chose de stratégique et cela dépend de ce que t'offres le mercato pour avoir des alternatives. On va voir comment vont se finir les derniers jours ». Leonardo l'a confié vendredi soir en zone mixte, il cherche des options sur le marché avec lundi soir. Et visiblement, le directeur sportif du PSG, après un mercato très compliqué, a tenu parole.

Kean et Pereira débarquent