Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clash Leonardo/Tuchel a fait du bruit à Doha !

Publié le 5 octobre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que Thomas Tuchel et Leonardo se sont publiquement accrochés, à Doha, où se trouve l'état-major du PSG, cela aurait fait beaucoup de bruit.

« On perd trop de joueurs sans indemnité. Ça a commencé avec Rabiot, un grand joueur qui est parti libre, ça a continué cette saison et ça peut continuer l'été prochain avec Draxler, Di Maria, Bernat. C'est trop et c'est le pire pour chaque club de ne pas avoir d'argent pour réinvestir. C'est trop pour un club comme le PSG ». En conférence de presse, Thomas Tuchel n'avait pas manqué de pointer du doigt la gestion du mercato au PSG. Ce qui lui a rapidement valu un recadrage de Leonardo : « On n'a pas aimé la déclaration. Le club ne l'a pas aimé, je ne l'ai pas aimé. On vit actuellement une situation très grave, et pas seulement dans le football. Ne pas comprendre cette situation... On n'a pas aimé. On va voir en interne comment on va faire, mais là c'est très clair. De tout temps, au sein du club, quand quelqu'un n'est pas content c'est très clair, on parle et il n'y a aucun souci, c'est facile. S'il (Tuchel, NDLR) décide de rester, il se doit de respecter la politique sportive et les règles internes . » Et visiblement, ce clash public n'a pas été du goût de Doha.

«Ils n’aiment pas du tout à Doha»