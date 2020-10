Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros danger à prévoir pour Neymar et Kylian Mbappé !

Publié le 5 octobre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG chercher toujours à prolonger les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé, le recrutement estival de Leonardo devrait avoir un impact direct sur ces deux dossiers.

Ces derniers jours, le mercato estival a été un véritable sujet de tensions au sein du PSG, et notamment entre Thomas Tuchel et Leonardo qui se sont critiqués par médias interposés. Soucieux de disposer d’un effectif suffisamment compétitif pour cette saison, l’entraîneur allemand avait donc fait part de ses inquiétudes. D’ailleurs, il semblerait que l’enjeu de ce mercato estival au PSG dépasse ce simple stade, et il pourrait également avoir une influence directe sur l’avenir de Neymar et de Kylian Mbappé.

« Ces deux là vont vouloir des garanties »