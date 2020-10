Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ou l’art de la surprise !

Publié le 5 octobre 2020 à 4h30 par T.M.

Face aux demandes de Thomas Tuchel, Leonardo a pris les choses en main pour offrir de nouveaux joueurs à l’entraîneur du PSG. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le directeur sportif du PSG en a surpris plus d’un dans son entreprise sur ce mercato.

Compte tenu de la situation actuelle, disposant de moyens réduits à cause du coronavirus, Leonardo n’avait pas une mission facile pour renforcer le PSG alors que les chantiers sont pourtant nombreux. Néanmoins, en coulisses, le directeur sportif parisien s’est démené pour offrir à Thomas Tuchel les renforts qu’il espérait tant. Dans un premier temps, l’Allemand a enregistré le renfort d’Alessandro Florenzi, prêté avec option d’achat par l’AS Rome. Une arrivée qui a étonné tout le monde puisque cela s’est fait en seulement 2 ou 3 jours et que le nom de l’Italien n’est sorti qu’à quelques heures de l’officialisation de son transfert. La surprise a ainsi été gardée jusqu’au dernier moment et cela ne devrait pas être un cas isolé.

Bis repetita pour Moise Kean et Danilo Pereira…

Ce dimanche, le mercato du PSG a connu un énorme coup d’accélérateur. En effet, alors qu’un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant sont toujours espérés, Leonardo pourrait avoir bouclé deux des trois chantiers. Moise Kean, attaquant prêté par Everton, s’est engagé avec le PSG et Danilo Pereira, milieu prêté par le FC Porto, devrait suivre. Et comme cela est arrivé avec Alessandro Florenzi, là encore, ces deux dossiers sont sortis de nulle part et ont été annoncés alors qu’ils étaient quasiment réglés. Leonardo prouve donc qu’il sait travailler dans la plus grande discrétion.