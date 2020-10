Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre pour Ousmane Dembélé !

Publié le 5 octobre 2020 à 15h00 par G.d.S.S.

Alors qu’Ousmane Dembélé semblait bien parti pour rester au FC Barcelone, la presse anglaise relance totalement le feuilleton et annonce que l’international français aurait finalement trouvé un accord avec Manchester United.

« L’avenir de Dembélé ? Qu’est-ce qui est sûr aujourd’hui dans le monde ? Je ne sais pas. Pour le moment, c’est un joueur du Barça », avait indiqué Ronald Koeman dimanche soir en conférence de presse, laissant donc planer un gros doute sur l’avenir d’Ousmane Dembélé qui n’entre toujours pas dans ses plans au FC Barcelone. Annoncé avec insistance dans le viseur de Manchester United, l’attaquant français semblait pourtant parti pour rester au Barça comme l’a indiqué RMC Sport ce lundi midi. Mais la presse anglaise dégage une tendance bien différente pour Dembélé…

Dembélé aurait un accord avec MU !