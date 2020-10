Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tout tenté pour Dele Alli !

Publié le 5 octobre 2020 à 14h30 par Arthur Montagne

Annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines, Dele Alli aurait fait l'objet de plusieurs approches du club de la capitale qui s'est à chaque fois confronté à un mur nommé Tottenham.

Leonardo a décidé de passer aux choses sérieuses. Critiqué pour son apathie sur le marché, le directeur sportif du PSG a fait taire ses détracteurs ces dernières heures. Et pour cause, alors que les Parisiens s'étaient contentés de lever les options d'achat de Mauro Icardi et Sergio Rico avant d'obtenir le prêt d'Alessandro Florenzi, deux recrues ont été annoncées quasiment coup sur coup. En effet, le PSG a officialisé les prêts de Moise Kean et Danilo Pereira, le premier débarquant sans option d'achat, le second avec. Mais cela n'empêche pas Leonardo de continuer à prospecter sur le marché et à rester en quête d'éventuelles opportunités sur le marché, à l'image de Dele Alli, dont le nom circule avec insistance du côté de la capitale ces derniers jours. Le dirigeant brésilien ferait le forcing pour obtenir le prêt de l'international anglais, mais sans sans compter sur la fermeté de Tottenham dans ce dossier.

Tottenham repousse deux offres du PSG pour Alli