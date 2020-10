Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo voudrait encore frapper fort !

Publié le 5 octobre 2020 à 9h45 par A.M.

Malgré l'arrivée de Danilo Pereira sous la forme d'un prêt avec option d'achat, le PSG envisagerait toujours de passer à l'action pour Dele Alli selon la presse anglaise.

Très actif dans ces dernières heures du mercato avec l'arrivée de Moise Kean et Danilo Pereira sous la forme de prêts, sans option d'achat pour le premier, avec pour le second, Leonardo pourrait encore réserver quelques surprises d'ici minuit. En effet, l'arrivée d'un défenseur central est toujours souhaitée par Thomas Tuchel. Et bien que L'Equipe annonce que le recrutement du PSG est bouclé, d'autres dossiers sont toujours sur le feu, à l'image de la piste menant à Dele Alli, régulièrement évoquée ces derniers jours.

Tottenham s'attend à une nouvelle offre du PSG pour Alli