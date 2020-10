Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un défenseur central en approche ? La réponse !

Publié le 5 octobre 2020 à 8h45 par La rédaction

Après avoir placé un coup d’accélérateur hier pour conclure le mercato parisien en renforçant les postes ciblés par Thomas Tuchel, Leonardo pourrait bien clôturer le mercato du PSG dans le sens des arrivées, sans s'être renforcé en défense.

Après les tensions et les vifs échanges survenus la semaine dernière avec Thomas Tuchel, Leonardo est finalement allé dans le sens de son entraîneur en renforçant l’attaque et l’entrejeu du PSG. Pour concurrencer Mauro Icardi il a bouclé l'arrivée de Moise Kean, recruté sous la forme d'un prêt sans option d'achat en provenance d'Everton. Par ailleurs, un renfort arrive au milieu de terrain avec Danilo Pereira, qui arrive en provenance de Porto en prêt avec option d'achat obligatoire, jetant toujours plus de doutes sur l’avenir d’Idrissa Gueye. Alors que le marché des transferts ferme dans moins de 24h, le poste de défenseur central, affaibli depuis le départ libre de Thiago Silva, pourrait ne pas être renforcé au PSG...

Pas de nouvelle recrue d’ici ce soir ?