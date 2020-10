Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel, Leonardo... Le ton monte en coulisse !

Publié le 4 octobre 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que Thomas Tuchel n'a pas manqué d'afficher son mécontentement concernant le mercato, Leonardo l'a sèchement recadré vendredi soir.

« C'est du sport, tout est possible. On sait bien que pour faire la même chose, il faut aussi avoir de la chance, sans blessure. Si on reste avec ce groupe, on ne peut pas demander la même chose . » Jeudi en conférence de presse, Thomas Tuchel s'est publiquement plaint de la façon dont le PSG gérait le mercato et n'a pas manqué de rappeler qu'il attendait des renforts afin de compenser les nombreux départs. Une sortie qui n'a pas du tout plu à Leonardo et qui l'a fait savoir vendredi soir après la large victoire face à Angers (6-1).

Leonardo recadre Tuchel