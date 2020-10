Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros échec à prévoir pour Leonardo ?

Publié le 5 octobre 2020 à 23h45 par La rédaction

Alors que le marché des transferts se termine ce lundi, Leonardo devrait concéder un nouvel échec, cette fois-ci dans le registre des ventes, où le PSG a vendu bien moins que prévu.

Le PSG vit décidément une fin de mercato assez mouvementée. Après l’apparition des tensions publiques entre Leonardo et Thomas Tuchel, qui n’ont pas du tout plu à Doha, le PSG est passé à l’action pour se renforcer. Ainsi, ce dimanche, Leonardo est parvenu à attirer le milieu relayeur tant désiré par Thomas Tuchel en la personne de Danilo Pereira, ainsi que la doublure de Mauro Icardi, avec Moise Kean. Si l’arrivée du milieu du FC Porto n’est pas encore officielle, celle de l’attaquant international Italien d’Everton l’est depuis hier soir. Toutefois, si cette fin de mercato peut paraître comme étant une réussite pour Leonardo, le directeur sportif brésilien s’apprête à concéder un nouvel échec dans le sens des départs.

Leonardo ne devrait pas atteindre les 60M€ de ventes cet été