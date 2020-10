Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Upamecano confirme des négociations !

Publié le 6 octobre 2020 à 7h15 par Th.B.

Annoncé aux quatre coins de l’Europe ainsi qu’au PSG qui avait noué des contacts avec son entourage comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en juillet dernier, Dayot Upamecano s’est livré sur les intérêts dont il a fait l’objet au cours du mercato.

En quête d’un défenseur central dans le cadre de la succession de Thiago Silva parti libre de tout contrat à Chelsea à la fin du mois d’août. Parmi les multiples pistes activées par le PSG pour remplacer son ex-capitaine, Dayot Upamecano a été l’une d’entre elles. Le10sport.com vous a dévoilé des contacts entre Leonardo et l’entourage du défenseur du RB Leipzig où il a cet été prolongé son contrat courant auparavant jusqu’en juin 2021 à l’été 2023 désormais. Hormis le PSG, Upamecano aurait été dans le viseur des deux clubs de Manchester notamment. Invité à s’exprimer sur la question au micro de Canal+ , l’international français a mis les choses au clair.

« J’ai parlé avec quelques clubs c’est sûr, mais… »