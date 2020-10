Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès s'enflamme après la folle fin de mercato du PSG !

Publié le 6 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

Invité à commenter l'arrivée de Moise Kean ainsi que celle de Danilo Pereira, Pierre Ménès se montre satisfait du recrutement du PSG.

Il aura donc fallu attendre les dernières heures du mercato pour voir Leonardo s'activer sur le marché des transferts. En effet, après de longues semaines d'attente et la seule arrivée d'Alessandro Florenzi, le directeur sportif du PSG a finalement obtenu successivement les prêts de Moise Kean et Danilo Pereira afin de finir en beauté ce mercato qui a mis du temps à ce décanter. Et visiblement, Pierre Ménès est satisfait des choix de Leonardo.

Pierre Ménès valide les choix de Leonardo