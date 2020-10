Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG tient enfin le «successeur de Thiago Motta» !

Publié le 6 octobre 2020 à 3h15 par A.M.

En quête d'un vrai milieu de terrain défensif depuis le départ de Thiago Motta, le PSG vient d'enrôler Danilo Pereira, un excellent choix aux yeux d'Eric Rabesandratana.

Cet été, comme souvent, le Paris Saint-Germain cherchait un milieu de terrain à vocation défensive. Il faut dire que depuis le départ de Thiago Motta, le PSG a recruté Leandro Paredes, Idrissa Gueye ou encore Ander Herrera, mais aucun joueur avec un vrai profil de sentinelle. L'arrivée de Danilo Pereira, prêté avec option d'achat par le FC Porto, semble mettre fin à cette attente comme l'explique Eric Rabesandratana.

«Un joueur d’expérience qui va peut-être enfin être celui qui va remplacer Thiago Motta»