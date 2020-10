Mercato - PSG : Nouvelle officialisation imminente !

Foot - Mercato - PSG

Quelques heures après avoir annoncé le prêt sans option d'achat de Moise Kean, le PSG va officialiser l'arrivée de Danilo Pereira, qui débarque en provenance de Porto.

Dans ces dernières heures du mercato, Leonardo a décidé d'accélérer afin de contenter Thomas Tuchel. C'est ainsi que le PSG a annoncé avoir obtenu le prêt sans option d'achat de Moise Kean qui débarque en provenance d'Everton. Et ce n'est pas tout, ce lundi, cela devrait être au tour de Danilo Pereira. Selon les informations de Sky Allemagne , le milieu de terrain portugais a signé son contrat tard dimanche soir et l'officialisation de son arrivée à Paris devrait intervenir vers 11h. Pour rappel, Danilo Pereira devrait s'engager sous la forme d'un prêt payant de 4M€ avec une option d'achat avoisinant les 16M€.

Update: Danilo signed his contract with PSG late yesterday evening after all details had been sorted. Official announcement expected this morning around 11 #DeadlineDay #TransferUpdate #SkyTransfer https://t.co/XGRUTJm1vC