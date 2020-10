Mercato - PSG : Nouveau revirement de situation pour cette recrue imminente !

Foot - Mercato - PSG

Alors que certains médias assurent qu'une option d'achat serait incluse dans le deal passé entre Everton et le PSG pour le prêt de Moise Kean, il n'en serait rien.

Attendu à Paris pour y passer sa visite médicale lundi, Moise Kean (20 ans) va s’engager au PSG pour un prêt d’une durée d’une saison. En effet, Everton et les dirigeants parisiens se seraient mis d’accord concernant le sort de l’international italien dont le temps de jeu chez les Toffees est considérablement réduit en raison de la bonne forme de Dominic Calvert-Lewin. Le prêt en question coûterait 4M€ au PSG dans lequel aucune option d’achat selon Foot Mercato .

Une information démentie par Sky Sports et le journaliste de France Bleu Paris Bruno Salomon. Néanmoins, Fabrizio Romano a tenu à mettre un terme aux spéculations concernant ladite option d’achat. Sur son compte Twitter , le journaliste de Sky Sport et du Guardian a insisté sur le fait qu’aucune option d’achat n’était incluse dans l’opération. Le joueur se trouverait déjà à Paris pour ses tests médicaux. Affaire classée ?

