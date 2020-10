Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo préparerait une dernière surprise !

Publié le 5 octobre 2020 à 14h45 par A.M.

Après avoir bouclé les arrivées de Moise Kean et Danilo Pereira sous la forme de prêts, Leonardo n'en aurait peut-être pas fini avec son recrutement. L'arrivée d'un dernier renfort serait effectivement préparée par le PSG.

Comme bien souvent, Leonardo a fini par s'activer dans les money time du mercato. Vivement critiqué pour son apathie durant l'été, le directeur sportif du Paris Saint-Germain est passé aux choses sérieuses ce week-end. Ainsi, après avoir levé les options d'achat de Mauro Icardi et Sergio Rico, puis le prêt d'Alessandro Florenzi, le PSG a annoncé coup sur coup le prêt sans option d'achat de Moise Kean, qui débarque d'Everton, puis celui de Danilo Pereira, cette fois-ci avec option d'achat, en provenance du FC Porto. Et alors que le mercato parisien pourrait en rester là, une surprise de dernière minute ne serait pas à exclure.

Le PSG se tient prêt à boucler une dernière recrue