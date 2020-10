Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Danilo Pereira affiche sa joie après son arrivée à Paris !

Publié le 5 octobre 2020 à 11h45 par A.M.

Dans la foulée de sa signature au Paris Saint-Germain, Danilo Pereira a livré ses premiers mots et n'a pas manqué d'afficher sa joie de rejoindre un club de la dimension du PSG.

Enfin, le Paris Saint-Germain tient son renforts au milieu de terrain. Très attendu par Thomas Tuchel, le club de la capitale tient son numéro 6 tant attendu et il s'agit bien de Danilo Pereira qui débarque au PSG sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Déjà annoncé dans le viseur d'Antero Henrique par le passé, l'international portugais s'est cette foi-ci engagé avec le club de la capitale alors que son contrat au FC Porto court jusqu'en juin 2022. Et visiblement, Danilo Pereira est ravi de son choix.

«Rejoindre l’un des plus grands clubs d’Europe et du monde est un aboutissement»