Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Juninho en passe de boucler un départ ?

Publié le 5 octobre 2020 à 14h26 par La rédaction mis à jour le 5 octobre 2020 à 14h41

Acheté au prix fort il y a un an, Joachim Andersen ne s’est pas imposé à l’Olympique Lyonnais. Le Danois serait en passe de s’engager en Premier League chez le promu Fulham.