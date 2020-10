Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a encore deux gros dossiers à régler !

Publié le 5 octobre 2020 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’OM boucle un mercato estival très agité, surtout dans le sens des arrivées, Pablo Longoria doit désormais se pencher sur l’arrivée d’un nouveau latéral droit pour pallier le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich. Et le départ de Maxime Lopez semble également en bonne voie…

Après avoir bouclé les arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo et Luis Henrique, l’OM prépare encore du renfort pour les dernières heures de ce mercato estival ! En effet, Mickaël Cuisance passe actuellement sa visite médicale au sein de la citée phocéenne et va donc débarquer en provenance du Bayern Munich sous la forme d’un prêt avec option d’achat, tandis que Bouna Sarr fait le chemin inverse et quitte l’OM pour un transfert sec en direction du club allemand. Et avec ce départ de dernière minute, Pablo Longoria s’attelle désormais à recruter un autre latéral droit…

Lala, Centonze… L’OM cherche son latéral

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité ces dernières heures, l’OM songe à Kenny Lala (RC Strasbourg) pour assurer la succession de Bouna Sarr. Par ailleurs, nous sommes en mesure de vous confirmer les révélations de La Provence sur l’intérêt de Pablo Longoria pour Fabien Centonze (Metz), qui est une autre option étudiée par le directeur sportif de l’OM à ce poste de latéral droit. Enfin, selon les informations de Het Laatste Nieuws , le club marseillais s'intéresse également à Joakim Maehle (23 ans), joueur du KRC Genk.Voici donc les trois pistes qui semblent actuellement les plus chaudes à l’OM pour remplacer, à la dernière minute, Bouna Sarr.

Lopez se dirige vers la sortie