Mercato - OM : Longoria tient le successeur de Sarr !

Publié le 5 octobre 2020 à 5h45 par Th.B.

Afin de combler le vide que va laisser Bouna Sarr avec son départ au Bayern Munich, l’OM pense à Kenny Lala et aurait déjà entamé les négociations.

Ce ne serait plus qu’une question d’heures pour l’officialisation du transfert de Bouna Sarr au Bayern Munich. En effet, un accord total entre les trois parties, à savoir l’OM, le club bavarois et le joueur aurait été trouvé ce dimanche. Le latéral français se serait même rendu à Munich afin de passer sa visite médicale où un contrat de quatre ans l’attendrait. Pour succéder à Sarr, l’OM pense à Kenny Lala comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Et les premiers contacts auraient été noués.

Ça discute entre l’OM et Kenny Lala