Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Bouna Sarr, Pablo Longoria négocie le départ de Maxime Lopez !

Publié le 4 octobre 2020 à 21h00 par B.C.

Alors que Bouna Sarr devrait rejoindre le Bayern Munich dans les prochaines heures, Maxime Lopez pourrait également plier bagage d'ici ce lundi soir. Le milieu de l'OM serait sur les tablettes d'un club de Serie A.

Le mercato de l'OM s'emballe. Alors qu'André Villas-Boas n'a perdu aucun joueur jusqu'à maintenant, la donne va rapidement changer puisque Bouna Sarr est attendu ce dimanche soir à Munich. Le latéral droit devrait s'engager avec le Bayern et ainsi permettre à l'OM de récupérer un chèque de 10M€. Comme vous l'a révélé le 10 Sport, deux joueurs sont visés pour le remplacer : Kenny Lala (Strasbourg) et Fabien Centonze (Metz). Et alors que le mercato fermera ses portes ce lundi soir, un autre joueur de l'OM pourrait rapidement quitter la cité phocéenne.

Maxime Lopez vers Sassuolo ?

D'après les informations de la chaîne Téléfoot , Maxime Lopez n'est pas assuré de rester à l'Olympique de Marseille cette saison. Simone Rovera a en effet révélé sur son compte Twitter que Sassuolo (Serie A) s'intéressait au milieu de 22 ans et avait ainsi ouvert les discussions avec les dirigeants phocéens pour le transfert du Français. Affaire à suivre.