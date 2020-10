Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria passe la seconde pour l’après-Bouna Sarr !

Publié le 4 octobre 2020 à 22h30 par Th.B. mis à jour le 4 octobre 2020 à 23h10

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’OM songe à Kenny Lala pour la succession de Bouna Sarr. Et Pablo Longoria aurait entamé les discussions avec le latéral de Strasbourg.

Ce dimanche, le dossier Bouna Sarr a pris une tout autre ampleur. Sur le départ depuis de longues semaines, son transfert se profilerait sérieusement. Le Français prendrait la direction de la Bavière où il signerait un contrat de quatre saisons si sa visite médicale ne révélait aucun problème physique. Pour sa succession, l’OM songerait à Fabien Centonze comme La Provence l’a évoqué ces dernières heures. Le10sport.com vous a divulgué une autre piste, en la personne de Kenny Lala dont le contrat au Racing Club de Strasbourg arrivera à expiration à la fin de la saison. Et Pablo Longoria, directeur du football de l’OM, aurait enclenché la seconde.

Discussions entre l’agent de Kenny Lala et Pablo Longoria ?