Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas confirme un transfert imminent !

Publié le 5 octobre 2020 à 10h15 par A.M.

A un an de la fin de son contrat, Maxime Lopez n'entre plus dans les plans d'André Villas-Boas et est donc invité à quitter l'OM d'ici ce lundi soir. André Villas-Boas confirme d'ailleurs la tendance.

Tout s'accélère à Marseille. Après plusieurs semaines dans l'attente d'offres pour ses joueurs, l'OM pourrait se retrouver face à une vague de départ en cette dernière journée de mercato. En effet, Duje Caleta-Car est convoité par West Ham, mais pourrait rester au sein du club phocéen, à l'inverse de Bouna Sarr, proche du Bayern Munich, et de Maxime Lopez, convoité par Sassuolo. Il faut dire qu'avec l'arrivée de Michaël Cuisance, le milieu de terrain de l'OM risque d'avoir encore moins de temps de jeu que celui qui est le sien actuellement et qui se résume déjà à quelques bouts de match.

Lopez est convoité