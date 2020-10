Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'opération Memphis Depay serait enfin bouclée !

Publié le 5 octobre 2020 à 9h30 par A.D.

Le FC Barcelone aurait bouclé le dossier Memphis Depay. L'attaquant de l'OL devrait être transféré pour une somme avoisinant les 25M€ et rejoindre l'Espagne ce lundi pour passer sa visite médicale et parapher son nouveau contrat de cinq saisons.

Pour oublier Luis Suarez, parti à l'Atlético, le FC Barcelone voudrait miser sur Memphis Depay. Alors que le mercato estival fermera ses portes ce lundi, le club catalan aurait toujours une chance de recruter l'attaquant de l'OL. D'ailleurs, comme l'a annoncé Juninho ce dimanche soir, Memphis Depay serait le joueur lyonnais le plus susceptible de partir. « On a déjà expliqué que Memphis (Depay), c'est sa dernière année de contrat. Il est déjà tombé d'accord avec le Barça, on ne le cache pas du tout. Peut-être que demain, il partira au Barça mais il n'y a rien de sûr. Mais bon, tant que le marché n'est pas fermé, le joueur qui est le plus probable de partir, c'est lui. Après, s'il reste, il va nous aider, j'espère, à récupérer le plus vite possible pour gagner des matches » , a confié le directeur sportif du l'OL à la chaine Téléfoot .

Le transfert de Memphis Depay serait imminent