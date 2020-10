Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle offre formulée pour un joueur de Pep Guardiola ?

Publié le 5 octobre 2020 à 9h00 par La rédaction

Déterminé à attirer un renfort en défense centrale, Ronald Koeman a fait du rapatriement d’Eric Garcia sa priorité. Le FC Barcelone aurait formulé une nouvelle offre à Manchester City, mais dépend toujours du départ de Todibo.

Alors que ce mercato à rallonge s’apprête à fermer ses portes, le FC Barcelone façon Ronald Koeman n’a pas encore terminé ses emplettes. Après l’arrivée du tant souhaité Sergiño Dest en provenance de l’Ajax Amsterdam, du mouvement est encore à attendre en Catalogne. Dans le sens des arrivées, Memphis Depay est toujours attendu de pied ferme, tandis que du côté des départs, les Blaugrana espèrent toujours trouver une porte de sortie pour Ousmane Dembélé et Jean-Clair Todibo. Le départ de ce dernier est d’ailleurs lié de près à un autre dossier chaud de Ronald Koeman, celui d’Eric Garcia.

Une nouvelle offre à 18M€ ?