Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a tenté sa chance pour un espoir français !

Publié le 4 octobre 2020 à 16h00 par La rédaction

A la recherche d’un défenseur central depuis l’arrivée de Ronald Koeman, le FC Barcelone a toujours semblé favoriser un retour d’Eric Garcia, mais a également tenté sa chance sur un espoir français.

Plus d’un mois après son arrivée, Ronald Koeman n’aura pas eu la révolution annoncée à son arrivée dans son effectif. Si Ivan Rakitic et Luis Suarez ont bel et bien quitté le club, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas n’a pu enregistrer le recrutement que de Sergino Dest pour le moment. Alors que le transfert de Memphis Depay semble être tombé à l’eau, les dirigeants du FC Barcelone tentent toujours de finaliser l’arrivée d’Eric Garcia. En fin de contrat en 2021, Manchester City ne compte pas brader son jeune défenseur central, et les difficultés financières de Barcelone compliquent ainsi l’opération. Les Blaugrana avaient d'ailleurs ciblé une alternative à Eric Garcia, moins onéreuse, mais qui a finalement opté pour la Premier League.

Le Barça a tenté le coup Malang Sarr