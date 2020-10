Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a connu un échec avec ce crack français

Publié le 6 octobre 2020 à 5h30 par T.M.

Au FC Séville, Jules Koundé ne cesse d’impressionner. Un talent qui aurait tapé dans l’oeil du FC Barcelone, mais durant le marché, les tentatives des blaugrana se sont visiblement soldées par un échec.

Ce dimanche, le FC Barcelone a été tenu en échec par le FC Séville (1-1). Et encore une fois, Jules Koundé a notamment fait forte impression. Depuis son arrivée chez les Andalous à l’été 2019, le défenseur central français enchaine les grandes impressions. De quoi éveiller l’intérêt des plus grands clubs européens. Ainsi, à l’occasion de ce marché des transferts, Koundé a notamment été annoncé très proche de Manchester City. Finalement, c’est Ruben Dias qui a rejoint l’effectif de Pep Guardiola. Mais l’ancien de Bordeaux ne manquait pas de prétendants. Et le FC Barcelone aurait également tenté certaines manoeuvres.

Le Barça avait une idée