Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça en difficulté dans ce dossier brûlant ?

Publié le 5 octobre 2020 à 16h00 par La rédaction

Indésirable au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo est à la recherche d’une porte de sortie. Déterminé à l’attirer, Fulham serait en passe de tomber d’accord avec les Catalans, ne manquerait plus alors que l’accord du joueur.

Le FC Barcelone connaît des dernières heures cruciales dans ce mercato. Malgré de nombreux départs et l’arrivée toute récente de Sergiño Dest, Ronald Koeman compte encore sur du mouvement au sein de son effectif. Entre autres, le Néerlandais mise sur les arrivées de Memphis Depay et d’Eric Garcia, qui dépendent respectivement des dossiers Ousmane Dembélé et Jean-Clair Todibo. Annoncé en partance depuis de longues semaines, le défenseur français a eu de nombreux prétendants, même si comme l’a révélé Le10Sport.com, la seule piste qui subsisterait à l’heure actuelle serait celle de Fulham.

Todibo joue la montre