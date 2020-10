Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce club de Ligue 1 qui a mis à mal les plans de l’OM !

Publié le 6 octobre 2020 à 4h30 par T.M.

L’OM aura donc réalisé un très bon mercato. Néanmoins, Pablo Longoria a dû faire face à certaines complications, notamment avec un club de Ligue 1.

Avec des comptes dans le rouge, l’OM devait s’attendre à un mercato très compliqué. Finalement, cela n’a pas été vraiment le cas pour André Villas-Boas et Pablo Longoria. En effet, malgré des moyens réduits, l’entraîneur phocéen s’est très bien renforcé. Et alors qu’il craignait de voir son effectif s’affaiblir considérablement, les départs n’ont finalement pas été nombreux. Au final, à l’heure de faire les bilans, le recrutement de l’OM s’est plutôt bien passé, mais si cela aurait pu être encore meilleur. Néanmoins, la tête de Longoria n’était pas forcément facile et les négociations ont également été difficiles avec certains, comme notamment le Stade de Reims.

Reims a contrarié l’OM !