Mercato - PSG : Luis Suarez, un nouveau chapitre de la guerre entre Leonardo et Tuchel ?

Publié le 5 octobre 2020 à 23h15 par D.M.

Thomas Tuchel et Leonardo ne sont pas sur la même longueur d'onde. L'entraîneur du PSG aurait souhaité la venue de Luis Suarez qui était poussé vers la sortie au FC Barcelone, mais Leonardo n'aurait pas été du même avis.

Les sorties médiatiques de Leonardo et Thomas Tuchel ont animé l’actualité du PSG. En conférence de presse, Thomas Tuchel avait fait part de son inquiétude concernant le mercato : « Peut-on revenir en finale de la Ligue des champions avec cet effectif ? C'est du sport, tout est possible. On sait bien que pour faire la même chose, il faut aussi avoir de la chance, sans blessure. Si on reste avec ce groupe, on ne peut pas demander la même chose. Liverpool n'était pas au Final 8 et ont acheté Thiago et Diogo Jota, Manchester City a acheté des défenseurs et ont perdu en quarts de finale, l'Atlético a recruté Luis Suarez. L'Inter n'était pas au Portugal et a deux équipes capables de joueur la Ligue des champions… Ce sont des équipes avec qui nous devrons lutter. Ce sera plus difficile que l'année dernière si on reste comme ça. » Après la rencontre face à Angers ce vendredi, Leonardo s’est dirigé vers les journalistes pour adresser un gros tacle à l’entraîneur du PSG : « On n'a pas aimé. On va voir en interne comment on va faire, mais là c'est très clair. De tout temps, au sein du club, quand quelqu'un n'est pas content c'est très clair, on parle et il n'y a aucun souci, c'est facile. S'il (Tuchel, NDLR) décide de rester, il se doit de respecter la politique sportive et les règles internes. »

Tuchel et Doha voulaient Luis Suarez, pas Leonardo